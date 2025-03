Berlin - Der Vorschlag von manchen Ökonomen, einen Feiertag zu streichen, stößt in der Bevölkerung auf Ablehnung. Die Mehrheit der Deutschen will keinen gesetzlichen Feiertag abgeben, um für mehr Wachstum zu sorgen, ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag".57 Prozent der Befragten wollen demnach keinen Feiertag abgeben, falls dadurch die Wirtschaft angekurbelt werden würde. 34 Prozent sprechen sich dafür aus. Neun Prozent wissen es nicht.Aktuell haben die Bundesländer zwischen zehn und zwölf gesetzliche Feiertage. 48 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Bundesländer, die weniger Feiertage haben, mehr bekommen sollten. 27 Prozent sprechen sich dafür aus, den Bundesländern Feiertage zu streichen, die mehr haben als andere.Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.002 Personen am 20. und am 21. März 2025.