Der japanische Metallbearbeitungsmaschinen-Hersteller Amada konnte am vergangenen Wochenende einen positiven Trend verzeichnen. Die Aktie des Unternehmens stieg am 22. März auf 9,55 EUR, was einem Plus von 0,79% gegenüber dem Vortag entspricht. Nach einer schwierigen Phase im Jahresvergleich, in der die Aktie 13,57% ihres Wertes einbüßte, zeigt sich nun eine leichte Erholung. Im letzten Monat konnte Amada einen Zuwachs von 3,80% erzielen, wobei die Aktie aktuell 14,40% über ihrem 52-Wochen-Tief, jedoch noch 27,23% unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

Anstehende Dividendenzahlung

Für Anleger steht ein wichtiger Termin bevor: Am 28. März 2025 wird die finale Dividende ausgezahlt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden Euro bleibt das auf Blechbearbeitungsmaschinen spezialisierte Unternehmen ein bedeutender Akteur in der Industriemaschinenbranche.

