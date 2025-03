Der Finanzdienstleister verbessert seine Fremdfinanzierungskosten und erweitert die Kreditfazilität, während die monatlichen Ausschüttungen an Aktionäre beibehalten werden.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) hat kürzlich mehrere strategische Finanzmaßnahmen umgesetzt, um seine Kapitalstruktur zu optimieren und die Renditen für Anleger zu verbessern. Die Aktie schloss am Freitag bei 10,35 €, was einem Anstieg von 1,07% entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 8,15% über dem 52-Wochen-Tief von 9,57 € liegt, das erst Anfang August 2024 erreicht wurde.

Im Februar 2025 hat PFLT eine Verbriefung von Schuldtiteln in Höhe von 474,6 Millionen Dollar durch eine besicherte Kreditobligation (CLO) abgeschlossen. Diese Transaktion umfasst eine vierjährige Wiederanlagefrist und eine zwölfjährige Endfälligkeit. Das Unternehmen erreichte einen gewichteten durchschnittlichen Spread von 159 Basispunkten auf 361 Millionen Dollar an Finanzierungen, was einer Reduzierung um 66 Basispunkte gegenüber der vorherigen Bankfazilität entspricht. Dies markiert die günstigste Fremdfinanzierung in der 14-jährigen Geschichte von PFLT. Durch den Deal konnte das Unternehmen zudem seine Investorenbasis auf über 75 verschiedene Investoren erweitern.

Dividendenpolitik und Kapitalstruktur

PFLT hält an seiner konstanten monatlichen Dividende von 0,1025 Dollar pro Aktie fest. Die Februar-Dividende wurde am 3. März 2025 an Aktionäre ausgezahlt, die am 18. Februar 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Diese kontinuierliche Ausschüttung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Anlegern ein stetiges Einkommen zu bieten. Mit einer 30-Tage-Veränderung von -4,61% zeigt die Aktie allerdings eine gewisse Volatilität, die typisch für den Sektor ist.

Im Dezember 2024 erweiterte PFLT seine Kreditfazilität von 636 auf 736 Millionen Dollar unter der Führung der Truist Bank. Die Preisgestaltung der Fazilität blieb unverändert bei SOFR plus 225 Basispunkten. Diese Erhöhung zielt darauf ab, umfassendere besicherte Finanzierungslösungen für mittelständische Kunden anzubieten und positioniert PFLT strategisch, um Chancen in seinem Kernmarkt zu nutzen.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal veröffentlichte PFLT seine Finanzergebnisse am 10. Februar 2025. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Investitionen in US-amerikanische mittelständische Privatunternehmen durch variabel verzinsliche vorrangig besicherte Kredite, darunter erstrangige, zweitrangige und nachrangige Schuldtitel. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, von steigenden Zinsen zu profitieren und gleichzeitig ein diversifiziertes Portfolio aufrechtzuerhalten.

