Steel Dynamics hat am 24. Februar 2025 seine Gewinnprognose für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 1,36 und 1,40 Euro. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 113,86 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 2,18%. Besonders auffällig ist der deutliche Rückgang von 13,23% innerhalb der letzten 30 Tage.

Parallel zur Gewinnprognose kündigte Steel Dynamics eine Erhöhung der Quartalsdividende um 9% an. Die Bardividende steigt damit auf 0,50 Euro pro Stammaktie. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, trotz der aktuellen Marktlage Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Marktposition und Kursentwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Steel Dynamics ?

Die aktuelle Kursentwicklung verdeutlicht die Volatilität im Stahlmarkt. Mit einem Abstand von 20,78% zum 52-Wochen-Hoch von 143,72 Euro (erreicht am 6. November 2024) befindet sich die Aktie in einer herausfordernden Phase. Dennoch liegt der Kurs noch 16,02% über dem 52-Wochen-Tief von 98,14 Euro, das am 11. September 2024 erreicht wurde.

Die Schwankungen im Stahlsektor werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter globale Nachfrageschwankungen und Veränderungen bei den Inputkosten. Der aktuelle Kurs liegt mit 4,68% unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen mittelfristigen Abwärtstrend hindeutet. Noch deutlicher zeigt sich die kurzfristige Schwäche im Abstand von 5,92% zum 50-Tage-Durchschnitt. Diese Entwicklungen reflektieren die komplexen Marktbedingungen, mit denen Steel Dynamics derzeit konfrontiert ist.

Anzeige

Steel Dynamics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Steel Dynamics-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Steel Dynamics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Steel Dynamics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Steel Dynamics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...