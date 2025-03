Der Einzelhandelsriese hinter T.J. Maxx verzeichnet beeindruckende Quartalsergebnisse trotz Kursschwankungen und plant strategisches Wachstum mit neuer Filiale in Connecticut.

TJX Companies, Inc., Mutterkonzern der Einzelhandelsmarken T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods, verzeichnete zuletzt eine Aktienperformance mit gemischten Signalen. Der Kurs schloss am Freitag bei 106,96 € und liegt damit fast 10% unter dem Monatsdurchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie jedoch ein beachtliches Plus von 17,13% verbuchen. Bemerkenswert ist auch die Stabilisierung seit dem 52-Wochen-Tief im April 2024, von dem sich der Kurs um mehr als 22% erholt hat.

Im vierten Quartal zum 1. Februar konnte TJX mit soliden Finanzkennzahlen überzeugen. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze von 5%, hauptsächlich getrieben durch eine höhere Kundenfrequenz in allen Geschäftsbereichen. Die Vorsteuergewinnmarge lag bei 11,6% und spiegelt die betriebliche Effizienz wider. Mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,23 $ übertraf TJX die Analystenschätzungen von 1,16 $. Der Gesamtumsatz belief sich auf 16,35 Milliarden Dollar, was zwar leicht unter dem Vorjahreswert lag, aber die Marktprognosen übertraf.

Expansionspläne und strategische Initiativen

In Bezug auf die Expansionsstrategie plant TJX die Eröffnung einer neuen Marshalls-Filiale in Winsted, Connecticut, die im dritten oder vierten Quartal 2025 stattfinden soll. Die Filiale wird eine Fläche von etwa 2.140 Quadratmetern in den Shops at Ledgebrook umfassen und soll das Einzelhandelsangebot in der Region ergänzen.

CEO Ernie Herrman sieht die während der vorherigen US-Administration eingeführten Zölle als strategische Kaufgelegenheit. Er betonte, dass TJX durch begrenzte Direktimporte aus China in der Lage sei, sein Off-Price-Einzelhandelsmodell optimal zu nutzen. Das Unternehmen profitiere besonders von Waren, die von Einzelhändlern bezogen werden, die bereits Zollkosten absorbiert haben.

Gleichzeitig zeigt TJX ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf Produktsicherheit. Das Unternehmen hat gefälschte Elgetec Mini und Platinum Pro Haarglätter, die in Großbritannien verkauft wurden, aufgrund erheblicher Brandrisiken zurückgerufen. Kunden wird empfohlen, diese Produkte gegen volle Rückerstattung oder Ersatz zurückzugeben.

TJX demonstriert weiterhin Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem wettbewerbsintensiven Einzelhandelsumfeld. Die strategischen Expansionen, das Engagement für Produktsicherheit und die vorausschauende Unternehmensführung positionieren das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum, selbst inmitten von Marktschwankungen.

