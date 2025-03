Die Tesla-Aktie erlebte in den letzten Monaten dramatische Verluste, während Elon Musk in Washington, D.C. weilte. Nach weltweiten Protesten und Aktionen gegen Tesla-Fahrzeuge und -Standorte sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Musk versucht verzweifelt das Vertrauen seiner Mitarbeiter und Investoren zurückzugewinnen. Laut dem Prognosemodell von INDEX RADAR hat die Aktie Erholungspotenzial. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...