Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank will im kommenden Jahr erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Hauptversammlung wieder vor Ort abhalten."Die Deutsche Bank plant künftig einen Wechsel zwischen virtuellen Hauptversammlungen und Präsenzveranstaltungen", sagte ein Sprecher der Bank dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Mindestens alle vier Jahre solle eine physische Hauptversammlung stattfinden. Dabei sei bereits für das Jahr 2026 eine Präsenzveranstaltung geplant.Mit dieser Entscheidung geht das Institut auf die Kritiker virtueller Hauptversammlungen zu. Der Druck auf deutsche Aktiengesellschaften, ihre Aktionäre wieder in Präsenz zu treffen, war zuletzt deutlich gestiegen, nachdem Konzerne wie Siemens oder Tui von ihren Anteilseignern gezwungen worden waren, im nächsten Jahr wieder Vor-Ort-Treffen zu organisieren."Das virtuelle Format, das wir in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt haben, hat unbestreitbare Vorzüge", sagte Aufsichtsratschef Alex Wynaendts der Zeitung. "Gleichzeitig ist uns bewusst, dass manche Stakeholder eine Präsenzveranstaltung bevorzugen." Mit einem Wechsel zwischen beiden Formaten wolle die Bank künftig den verschiedenen Interessen gerecht werden.