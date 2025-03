Die Codexis Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Anstieg von 1,94% und schloss bei 2,36 EUR. Diese positive Entwicklung kommt nach einem schwierigen Monat, in dem das Biotechnologieunternehmen einen Wertverlust von 20,27% hinnehmen musste. Das in Redwood City, Kalifornien, ansässige Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Enzymen und Proteinen spezialisiert hat, erreichte kürzlich ein 52-Wochen-Tief bei 2,47 US-Dollar. Trotz des aktuellen Kursanstiegs liegt die Aktie weiterhin 26,48% unter ihrem Vorjahreswert.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Codexis ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 195,5 Millionen Euro bleibt Codexis ein vergleichsweise kleiner Akteur im Biotechnologiesektor. Die finanziellen Kennzahlen zeigen weiterhin Herausforderungen: Das KUV liegt aktuell bei 3,29, während das Unternehmen für 2024 einen Fehlbetrag von 65,3 Millionen Euro verzeichnete. Der negative Cash-Flow pro Aktie von -0,60 EUR spiegelt die andauernden Investitionen in Forschung und Entwicklung wider.

Anzeige

Codexis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Codexis-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Codexis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Codexis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Codexis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...