Kellanova hat zuletzt erhebliche Transformationen durchlaufen, die ihre Marktposition und finanzielle Perspektive maßgeblich beeinflussen. Mit einem aktuellen Kurs von 75,66 Euro verzeichnet die Aktie einen bemerkenswerten Jahresgewinn von über 46 Prozent, liegt jedoch derzeit etwa 5,3 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom Februar 2025.

Im Oktober 2023 vollendete das Unternehmen eine strategische Aufspaltung in zwei separate Einheiten: Kellanova und WK Kellogg Co. Dabei konzentriert sich Kellanova auf globale Snack-Marken wie Pringles und Cheez-It, während WK Kellogg Co die nordamerikanischen Cerealien-Aktivitäten übernimmt. Diese Aufteilung zielt darauf ab, die Betriebsabläufe zu optimieren und die Wachstumsaussichten in den jeweiligen Märkten zu verbessern.

Übernahme durch Mars und finanzielle Entwicklung

Im August 2024 stimmte Mars Inc. der Übernahme von Kellanova für fast 30 Milliarden Dollar zu. Der vollständige Abschluss der Akquisition wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erwartet und markiert eine bedeutende Konsolidierung in der Lebensmittelindustrie. Diese Entwicklung dürfte einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Positionierung von Kellanova haben.

Für das am Ende des Jahres 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr meldete WK Kellogg Co einen Umsatz von 12,7 Milliarden Dollar bei einem Nettogewinn von 1,34 Milliarden Dollar. Trotz dieser positiven Gesamtzahlen sahen sich die britischen Niederlassungen mit Herausforderungen konfrontiert und verzeichneten 2023 einen Verlust von 61 Millionen Pfund - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Gewinn von 13,6 Millionen Pfund im Jahr 2022. Dieser Abschwung wird auf gestiegene Kosten und betriebliche Ineffizienzen zurückgeführt.

Strategische Ausrichtung nach der Übernahme

Nach der Akquisition wird sich die strategische Ausrichtung von Kellanova voraussichtlich auf die Integration in Mars Inc.'s Portfolio konzentrieren. Dabei sollen Synergien genutzt werden, um das Produktangebot zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen zeigt sich die Aktie relativ stabil - der aktuelle Kurs liegt knapp 6,7 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine grundsätzlich positive langfristige Entwicklung hindeutet, trotz des jüngsten Rückgangs von 4,3 Prozent im letzten Monat.

Die technischen Indikatoren zeigen jedoch potenzielle Warnsignale: Der RSI-Wert von 13,7 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während die Aktie unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert. Diese Faktoren könnten in den kommenden Wochen zusätzliche Kursbewegungen auslösen, insbesondere wenn weitere Details zur bevorstehenden Übernahme bekannt werden.

