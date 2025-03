New York - Der britische Historiker Adam Tooze geht hart mit der bisherigen Oppositionsarbeit der Demokraten in den USA ins Gericht."Man könnte fast von einer Kapitulation der Demokratischen Partei sprechen", sagte er dem Sender ntv. "Ich verbinde das unter anderem mit dem Chaos des letzten Jahres." Bidens Kandidatur sei in letzter Minute abgesagt worden, dann sei Kamala Harris in die Rolle gehievt worden. "In diesem wirklich selbstzerstörerischen Prozess zeigte sich schon damals das Fehlen einer übergeordneten Elite in der Partei.""Ich finde es schockierend, dass die Demokraten die Bedeutung der Auflösung der amerikanischen Institutionen nicht wirklich wahrnehmen", fügte Tooze hinzu. "Wir erleben das hautnah in unserer eigenen Institution. Die Johns-Hopkins-Universität hat 800 Millionen US-Dollar an Fördermitteln verloren, die Columbia-Universität 400 Millionen US-Dollar." Und man sehe nur eine "schüchterne, nach innen gerichtete Reaktion" der Universitätsleitung.Der Historiker lehrt an der Columbia-Universität in New York City.