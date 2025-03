Selten hat ein Testwagen so polarisiert wie das Tesla Model Y Juniper. Vier Tage mit dem Facelift - und die politischen Eskapaden von CEO Elon Musk fahren gedanklich immer mit. Was wirklich schade ist, denn das Team von Tesla hat hier ein sehr komfortables Elektroauto auf die Räder gestellt. Ob es an den bisherigen Erfolg anknüpfen kann? Muss sich Tesla neuerdings verstecken? Es scheint fast so, denn beim Blick von vorn auf das neue Model Y Juniper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...