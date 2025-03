Silberpreis vor MEGA Ausbruch: Diese Aktie gibt Ihnen die Chance, von den steigenden Preisen zu profitieren

Anzeige / Werbung

Silber ist mehr als nur ein glänzendes Metall - es ist eine clevere Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren!

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber hat nicht nur einen finanziellen Wert, sondern wird auch in vielen Industrien verwendet. Die steigende Nachfrage aus Bereichen wie der Solarenergie und der Medizintechnik könnte den Silberpreis weiter ankurbeln. Die Kombination aus industrieller Nachfrage und Investoreninteresse macht Silber zu einem interessanten Investment.

Allerdings nicht mehr die 1-kg-Gold- und Silber-Futures an der COMEX!

Der Handel mit Futures dieser 1-kg-Kontrakte sind nach dem Delisting plötzlich von der Börse verschwunden, weil es nichts mehr zu liefern gibt?

Kann die COMEX überhaupt noch physisch liefern?

offizielles Schreiben der COMEX

Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind noch nicht vollständig abzusehen. Doch eines ist klar: Die Unsicherheit wird wahrscheinlich zu weiteren Preisschwankungen führen.

Die Minenaktien stehen vor einer entscheidenden Wende. Trotz der aktuellen Unsicherheit am Markt gibt es zahlreiche Unternehmen, die gut positioniert sind, um von der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen zu profitieren.

So auch Vizsla Silver. Das Unternehmen steht an der Schwelle, von der Erkundung zur Entwicklung überzugehen, mit dem Panuco-Projekt im Fokus.

Vizsla Silver ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Silberproduktion, das sich auf die Entwicklung des Panuco-Projekts in Mexiko konzentriert. Mit einer beeindruckenden Ressource von 365 Millionen Unzen Silber ist das Unternehmen gut positioniert, um in den nächsten Jahren signifikante Fortschritte zu erzielen. Vizsla Silver hat sich von einem reinen Explorationsunternehmen zu einem ernsthaften Entwickler gewandelt, was die Ambitionen und das Potenzial des Unternehmens unterstreicht.

Das Jahr 2025 wird für Vizsla Silver ein entscheidendes Jahr sein, da das Unternehmen plant, die Produktionsentscheidung bis Ende des Jahres zu treffen. Diese Transformation wird durch drei Hauptpunkte vorangetrieben:

die Genehmigung der Projekte, die Finanzierung und die Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

Diese Schritte sind entscheidend, um die Weichen für eine erfolgreiche Produktion zu stellen.

Um die Risiken zu minimieren, konzentriert sich Vizsla Silver auf die Sicherstellung der erforderlichen Genehmigungen und die sorgfältige Planung der finanziellen Struktur. Die Identifizierung und Behebung potenzieller Probleme vor der endgültigen Produktionsentscheidung ist von größter Bedeutung, um einen reibungslosen Übergang von der Erkundung zur Produktion zu gewährleisten.

Große Fortschritte im Jahr 2024 und ehrgeizige Pläne für 2025

Wie Sie erfahren haben hat Vizsla Silver im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung seines Silbergoldprojekts Panuco gemacht. Die PEA (Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie) vom Juli 2024 zeigte eine branchenführende Wirtschaftlichkeit, die auf konservativen Annahmen basierte. Dies ist ein wichtiger Schritt, da die Ressourcenbasis des Unternehmens erheblich aufgewertet und erweitert wurde.

Der neue Bergbauplan wird voraussichtlich über 220 Millionen Unzen umfassen, was eine erhebliche Erweiterung des ursprünglichen Plans darstellt. Diese Anpassung wird die Produktionsprofile erheblich beeinflussen und die Möglichkeit bieten, die Silberproduktion über die ersten zwei Jahre hinaus zu verlängern.

Quelle Vizsla Silver

Eine der beeindruckendsten Nachrichten ist die Steigerung der Mineralressourcen um beeindruckende 43 %. Diese Erhöhung, zusammen mit höheren Gehalten im Vergleich zur vorherigen Ressource, schafft eine solide Grundlage für die geplante Machbarkeitsstudie.

Diese Entwicklungen markieren den Übergang der Explorations- zur Entwicklungsphase, was für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Die umfassende Bewertung der Panuco-Region bestätigt deren wirtschaftliches Potenzial und ist ein klares Zeichen für die Zukunft von Vizsla Silver.

Für das Jahr 2025 hat Vizsla Silver ehrgeizige Pläne

Ein zentraler Schwerpunkt wird die intensive Erschließung der Copala-Testmine sein. Hierbei sind umfassende Bohrprogramme geplant, um neue Gebiete innerhalb des Panuco-Distrikts zu erkunden.

Quelle Vizsla Silver

Eine der wichtigsten Genehmigungen, die Vizsla Silver benötigt, ist die MIA, die große Umweltgenehmigung. Experten schätzen, dass die Genehmigung innerhalb von acht bis zwölf Monaten erteilt werden könnte. Das Unternehmen ist optimistisch, dass die Genehmigung zeitnah erteilt wird, um die Produktionsentscheidung im Einklang mit der Machbarkeitsstudie treffen zu können.

Denn das Ziel ist es, bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 bereit für den Spatenstich zu sein und die erste Silberproduktion für 2027 zu erreichen.

Projektfinanzierung: Strategien und Partnerschaften

Die Finanzierung des Panuco-Projekts ist ein weiterer kritischer Bereich, den Vizsla Silver aktiv angeht. Das Unternehmen plant, eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital zu nutzen, um die benötigten 224 Millionen US-Dollar für die Kapitalkosten zu decken. Vizsla Silver hat bereits Gespräche mit mehreren potenziellen Geldgebern geführt, um die Finanzierung zu sichern.

Die Finanzierung wird voraussichtlich im Verhältnis 60:40 zwischen Fremd- und Eigenkapital aufgeteilt.

Das Unternehmen hat bereits mit neun verschiedenen Kreditgebern vorverhandelte Verträge abgeschlossen.

Die hohe Qualität des Projekts ermöglicht es Vizsla Silver, eine wettbewerbsfähige Finanzierung zu sichern.

Durch strategische Partnerschaften und eine kluge Finanzierungsstruktur ist Vizsla Silver gut positioniert, um die finanziellen Anforderungen zu erfüllen und die nächsten Schritte in der Projektentwicklung zu gehen.

Für dieses Jahr sind mindestens 25.000 Meter Bohrmeter für die Ressourcenerweiterung und Erkundung vorgesehen, wobei 10.000 Meter für die Suche nach neuen Projekten im Osten eingeplant sind. Dies wird als entscheidend angesehen, um potenzielle neue hochgradige Entdeckungen zu machen.

Diese strategische Weitsicht und die erfolgreichen Finanzierungsmaßnahmen haben Vizsla Silver in der Vergangenheit zu deutlichen Erfolgen verholfen. Das Unternehmen möchte diese Dynamik fortführen, indem es finanzielle Stärke mit technologischem Know-how kombiniert.

Ein erfolgreicher regionaler Explorationsansatz könnte die Entdeckung neuer hochgradiger Vorkommen ermöglichen, die potenziell signifikante Auswirkungen auf die zukünftige Produktion haben könnten. Dies könnte die Grundlage für eine neue eigenständige Mühle oder die Anbindung an die bestehende Mühle schaffen.

Erschließung der Copala-Testmine

Das Testbergbauprogramm von Vizsla Silver ist ein entscheidender Schritt, um das Risiko beim Start des Bergbaus und der Mühle zu minimieren. Ziel ist es, 10.000 Tonnen aus dem Copala-Erzgang zu entnehmen und gleichzeitig umfangreiche Erdarbeiten und unterirdische Entwicklungen durchzuführen. Dieses Programm ermöglicht dem Unternehmen, hochgradiges Material vor der eigentlichen Mühlenkonstruktion abzubauen und zu lagern.

Quelle Vizsla Silver

Die Durchführung des Testabbaus vor dem Bau der Mühle entkoppelt die Risiken und gewährleistet, dass Vizsla Silver bereits Material zur Verfügung hat, um die Mühle zu betreiben, sobald sie fertiggestellt ist. Dies ist eine wesentliche Investition in die Zukunft des Projekts und gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, die Metallurgie zu verbessern und die geotechnischen Bedingungen unter Tage besser zu verstehen.

Vizsla Silver ist finanziell solide aufgestellt

Mit über 92 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und ohne Schulden hat das Unternehmen eine ausgezeichnete Basis, um seine ambitionierten Entwicklungspläne ohne Einschränkungen voranzutreiben. Diese finanzielle Stabilität ist entscheidend für den Erfolg der geplanten Erschließungs- und Explorationsmaßnahmen.

Diese solide finanzielle Basis sichert Vizsla Silver Meilensteine, einschließlich des Testbergbauprogramms und der Machbarkeitsstudie, und lässt dem Unternehmen Spielraum für zukünftige Investitionen.

Silberpreise und Wirtschaftlichkeit

Die Silberpreise haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Mit einer steigenden Nachfrage aus der Industrie und einer zunehmenden Investitionsneigung in Edelmetalle stehen die Zeichen auf Wachstum.

Aktuelle Prognosen zeigen, dass die Silberpreise voraussichtlich weiter steigen werden, was die Wirtschaftlichkeit des Panuco-Projekts von Vizsla Silver erheblich unterstützt. Die aktuellen Silberpreise liegen im Bereich von 32 bis 33 USD pro Unze, was die ökonomische Attraktivität des Projekts weiter erhöht.

chart

Angesichts dieser Preise und der hohen Gehalte an Silber im Panuco-Projekt ist Vizsla Silver gut positioniert, um von dieser Marktentwicklung zu profitieren.

Zusätzlich wird erwartet, dass die Nachfrage nach Silber in Bereichen wie erneuerbare Energien und Elektronik weiter zunimmt. Diese Trends könnten zu einem anhaltenden Defizit auf dem Silbermarkt führen, was die Preisentwicklung weiter begünstigen sollte.

Sehr gute langfristige Perspektiven für weiteres Wachstum

Die Möglichkeit, die Lebensdauer der Mine über die anfänglichen Schätzungen hinaus zu verlängern, ist ein wesentlicher Vorteil. Die kontinuierliche Erkundung und die Entwicklung neuer Technologien zur effizienteren Gewinnung von Silber könnten dazu beitragen, die Produktionskapazität und die Lebensdauer der Mine erheblich zu steigern. Die strategische Planung von Vizsla Silver zielt darauf ab, diese Möglichkeiten in den kommenden Jahren zu nutzen.

Die Infrastruktur rund um das Panuco-Projekt ist ein weiterer bedeutender Vorteil. Die Nähe zu einer großen Stadt mit über einer Million Einwohnern, gut ausgebauten Straßen und Hochspannungsleitungen schafft ideale Bedingungen für den Bergbau. Diese Faktoren reduzieren nicht nur die Betriebskosten, sondern erleichtern auch den Zugang zu notwendigen Ressourcen und Arbeitskräften.

Die historische Bergbauaktivität in der Region hat zudem dazu geführt, dass die Genehmigungsprozesse für neue Projekte in der Umgebung beschleunigt werden, was die Zeit bis zur Inbetriebnahme erheblich verkürzt. Vizsla Silver profitiert von dieser bestehenden Infrastruktur, die einen reibungslosen Übergang von der Erkundung zur Produktion ermöglicht.

Vizsla Silver ist auf einem vielversprechenden Weg

Abschließend lässt sich sagen, dass Vizsla Silver auf einem vielversprechenden Weg ist. Mit einer soliden finanziellen Basis, ehrgeizigen Plänen für die Erschließung und einer klaren Strategie zur Ressourcenidentifikation ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Position im Silbermarkt weiter auszubauen. 2024 war ein Jahr des Wandels, und 2025 verspricht, noch aufregender zu werden.

Mit einer soliden Ressource von 365 Millionen Unzen Silber, einer klaren Strategie zur Risikominderung und einer starken finanziellen Basis ist das Unternehmen gut positioniert, um in den nächsten Jahren signifikante Fortschritte zu erzielen. Die Kombination aus steigenden Silberpreisen, einem positiven Marktumfeld und einer robusten Infrastruktur schafft ideale Voraussetzungen für den Erfolg des Panuco-Projekts.

Vizsla Silver ist auf dem besten Weg, sich als bedeutender Akteur im Silberbergbau zu etablieren.

Investoren sollten sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und in physisches Gold und Silber sowie in unterbewertete Minenaktien wie Vizsla Silver investieren. Die Chancen im Silber Markt sind vielversprechend, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden.

Wir erwarten jedenfalls, dass diese Aktie den Anlegern in naher Zukunft ein ordentliches Aufwärtspotenzial bietet.

Anleger, die sich am Silberpreis beteiligen möchten, täten gut daran, Vizsla Silver in ihr Silber-Portfolio aufzunehmen.

Der Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnt sich, denn Vizsla Silver ist auf dem Weg ein Weltklasse Silberproduzent zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

