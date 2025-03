Die Clariant-Aktie verzeichnete am Freitag, 21. März 2025, einen Kursrückgang von 0,81 Prozent auf 12,20 Euro. Mit dieser negativen Entwicklung setzt sich der jüngste Abwärtstrend fort. Anleger trennten sich zuletzt vermehrt von ihren Clariant-Papieren, was zu den anhaltenden Kursverlusten an der Schweizer Börse beitrug. Trotz der aktuellen Schwächephase konnte der Spezialchemiekonzern im Monatsvergleich ein Plus von 24,24 Prozent vorweisen, bleibt jedoch mit 35,25 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Wichtige Termine stehen bevor

In der kommenden Woche warten mehrere bedeutende Veranstaltungen auf den Schweizer Konzern. Am 25. März nimmt Clariant am JP Morgan Chemicals Forum teil, gefolgt von der Jefferies Pan-European Mid-Cap Conference am 26. März. Besonders beachtenswert ist die für den 1. April anberaumte Jahreshauptversammlung, an die sich unmittelbar Roadshow-Termine am 2. und 3. April anschließen. Diese Termine könnten für neue Impulse sorgen.

