Am 22. März 2025 verzeichnete die Teladoc Health Aktie einen Anstieg von 2,08% auf 7,75 EUR. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es beunruhigende Signale aus der Führungsebene. In den vergangenen Tagen haben mehrere hochrangige Führungskräfte erhebliche Aktienpakete abgestoßen. Der Chefjurist Adam C. Vandervoort verkaufte Unternehmensanteile im Wert von 92.756 US-Dollar, während Bliss Kelly, Präsidentin der U.S. Group Health, Aktien für 79.775 US-Dollar veräußerte. Auch Fernando M. Rodrigues, Präsident von BetterHelp, und ein weiterer Abteilungspräsident trennten sich von Unternehmensanteilen.

Herausfordernde Marktlage

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro befindet sich der Telemedizin-Anbieter in einer schwierigen Phase. Die Aktie hat im Monatsvergleich 15,47% an Wert verloren und liegt auf Jahressicht sogar 45,08% im Minus. Obwohl der aktuelle Kurs 21,41% über dem 52-Wochen-Tief notiert, bleibt er mit einem Abstand von 86,85% deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

