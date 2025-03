Die Bastei Lubbe AG verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Kurs des Publikumsverlags für Belletristik und Sachbücher stieg am vergangenen Handelstag (22. März 2025) um 1,85 Prozent auf 11,00 Euro. Besonders hervorzuheben ist die positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 5,77 Prozent sowie die eindrucksvolle Jahresentwicklung von 70,54 Prozent. Die Aktie notiert damit 62,27 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 15,91 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Marktkapitalisierung des Verlags beträgt derzeit 146,3 Millionen Euro bei 13,3 Millionen ausstehenden Aktien. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,77 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 55,04 zeigt sich das Unternehmen in solider Verfassung. Für das laufende Jahr 2025 prognostizieren Analysten ein KGV von 12,87, was auf weitere Gewinnsteigerungen hindeutet.

