Die Anglo American Aktie verzeichnete am 23. März 2025 einen leichten Rückgang von 0,13 Prozent und schloss bei 27,18 Euro. Der Bergbaukonzern, der zu den weltweit größten Minenbetreibern zählt, setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Im Monatsvergleich hat das Papier bereits 4,04 Prozent eingebüßt, notiert jedoch im Jahresvergleich noch immer 19,71 Prozent im Plus. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs weiterhin 19,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber gleichzeitig 21,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Dividendenausschüttung erfolgt

Am 13. März 2025 wurde die Schlussdividende in Höhe von 0,22 US-Dollar ausgeschüttet. Der Rohstoffkonzern mit einer Marktkapitalisierung von 32,9 Milliarden Euro fokussiert seine Geschäftstätigkeit verstärkt auf Kupfer und Eisenerz, was Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens ist.

