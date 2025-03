Parsberg - Bei einer Messerstecherei im oberpfälzischen Parsberg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einer privaten Feier mit mehreren Hundert Teilnehmern, wie der Bayerische Rundfunk am Sonntagabend berichtete.Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Polizei gehe "nicht von einem Anschlag aus", hieß es in dem Bericht. In anderen Meldungen war davon die Rede, dass es sich bei der Veranstaltung um eine "kurdisch-syrische Hochzeit" gehandelt habe, angeblich sollen 800 Gäste vor Ort gewesen sein.Die Polizei war ihrerseits mit rund hundert Beamten im Einsatz. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.