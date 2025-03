Fürth - Bei einer Schießerei während einer Hochzeit im mittelfränkischen Fürth ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen.Der 47-Jährige war bei der Hochzeitsfeier mit mehreren Hundert Gästen gegen 18 Uhr angeschossen und zunächst ins Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen.Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht. Die Polizei teilte am Abend mit, kurz nach der Tat hätten zwei Fahrzeuge fluchtartig den Tatort verlassen. Gefahndet wurde nach einem grauen Skoda Octavia und einem weißen Mercedes Benz GLE - jeweils mit französischen Kennzeichen.Laut unbestätigten Medienberichten soll in die Menge der Hochzeitsgäste gefeuert worden sein. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.