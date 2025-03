Dortmund - Im Viertelfinal-Rückspiel der Uefa Nations League hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund gegen Italien mit 3:3 unentschieden gespielt und durch den 2:1-Erflog im Hinspiel den Halbfinaleinzug geschafft.Die Nagelsmann-Elf war von Beginn an hellwach, auch wenn die Gäste die erste Chance hatten: In der vierten Minute durfte Kean aus wenigen Metern abschließen, Tah lenkte das Leder aber gerade noch neben den Kasten.Die DFB-Elf konnte Italien nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel kommen lassen und ließ insgesamt wenig bis gar nichts zu. Stattdessen gelang Kimmich die Führung in der 30. Minute: Nach Foul von Buongiorno an Kleindienst im Sechzehner durfte der Kapitän den fälligen Elfmeter treten und traf sicher unten links.In der 36. Minute erhöhte Deutschland bereits und das auf höchst kuriose Weise: Nachdem Donnarumma zuvor einen Goretzka-Kopfball zur Ecke pariert hatte, diskutierten er und seine Vorderleute noch mit dem Schiedsrichter, während Kimmich den Eckball schnell zu Musiala ausführte und der ins leere Tor einschieben durfte.Und es wurde noch deutlicher: In der 45. Minute nutzte Schlotterbeck einen Fehler im Aufbau, legte zu Kimmich raus und dessen Chip-Flanke nickte Kleindienst mustergültig ein. Damit führte der Gastgeber durchaus nicht unverdient 3:0 zur Pause.Nach Wiederanpfiff zeigten die Azzurri aber, dass sie sich noch nicht aufgegeben hatten: In der 49. Minute nutzte Kean einen schlampigen Rückpass von Sané zu Kimmich, zog aus 18 Metern ab und traf unten links.Die Nagelsmann-Truppe zeigte sich ihrerseits kaum mehr offensiv, stattdessen legte die Spalletti-Elf nach: In der 69. Minute zog Kean in den Strafraum, ließ Tah alt aussehen und schweißte das Leder oben rechts ein.Trotz der bärenstarken Leistung der ersten Hälfte schienen die DFB-Spieler verunsichert, die Südeuropäer witterten ihre Chance. Doch auch mithilfe einiger Wechsel konnte der Bundestrainer wieder etwas Ruhe erzeugen.Dennoch schaffte Italien den Ausgleich: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Raspadori per Elfmeter, nachdem Mittelstädt im Strafraum ein Handspiel unterlaufen war. Wenige Minuten musste noch gezittert werden, es gelang aber kein italienisches Tor mehr und die DFB-Elf schaffte das Weiterkommen gerade noch.