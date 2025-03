Der Luftfahrt- und Elektronikkonzern erreicht Rekordergebnisse mit 15% Umsatzsteigerung auf 1,03 Mrd. USD trotz Herausforderungen im Verteidigungssektor.

Heico Corporation zeigt sich im jüngsten Quartalsbericht in robuster finanzieller Verfassung. Mit einem Schlusskurs von 241,30 € am vergangenen Freitag und einer beachtlichen Jahresperformance von 37,34% demonstriert das Unternehmen seine Widerstandsfähigkeit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik.

In den vergangenen drei Monaten konnte Heico einen Kursanstieg von 11,87% verzeichnen und liegt damit 5,40% über seinem 50-Tage-Durchschnitt. Diese positive Entwicklung spiegelt die starken Quartalsergebnisse wider.

Im ersten Quartal stieg der Gewinn pro Aktie um 39% - das fünfte Quartal in Folge mit beschleunigtem EPS-Wachstum. Der Quartalsumsatz wuchs um 15% auf 1,03 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 894 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis erreichte mit 218,6 Millionen US-Dollar einen Rekordwert, was einem Wachstum von 26% entspricht. Die Betriebsmarge lag bei 21,6%.

Segmententwicklung und Zukunftsaussichten

Die Flight Support Group verzeichnete einen Anstieg der Nettoumsätze um 15%, getrieben durch höhere Verkäufe von Ersatzteilen und jüngste Akquisitionen. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Electronic Technologies Group einen leichten Rückgang der Nettoumsätze um 2%, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Verteidigungsprodukten und anderen elektronischen Komponenten.

Heico belegt mit einem Composite Rating von 98 einen Spitzenplatz in seiner Branche. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 23% für das Geschäftsjahr 2025, gefolgt von einer Steigerung um 12% für das Geschäftsjahr 2026.

Trotz der positiven Entwicklung bleiben externe Faktoren wie Handelspolitiken und Marktdynamiken relevante Einflussfaktoren für die zukünftigen Ergebnisse. Besonders die Wiedereinführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte bringt für Hersteller wie Heico ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich.

