DJ Airbus-Beschäftigte in Großbritannien planen 10 Streiktage im September

Von Nina Kienle

DOW JONES--Airbus-Beschäftigte in Großbritannien planen wegen einer Tarifauseinandersetzung mit dem Flugzeughersteller im September 10 Streiktage. Wie die Gewerkschaft Unite mitteilte, haben ihre Mitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen votiert. Unite vertritt nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Flugzeugmonteure und Ingenieure des europäischen Flugzeugherstellers.

Der Streik werde am 2. September beginnen und über einen Zeitraum von drei Wochen zehn Tage lang andauern, sagte Unite.

Der Streik werde die Produktion von Tragflächen für die wichtigsten zivilen und militärischen Flugzeugprogramme von Airbus beeinträchtigen, Lieferungen verzögern und Druck auf die globale Lieferkette ausüben, fügte die Gewerkschaft hinzu.

Die Gewerkschaft bekräftigte ihr Engagement für eine Einigung und fordert Airbus auf, mit einem Lohnangebot, das die Inflation und den realen Anstieg der Lebenshaltungskosten berücksichtigt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Airbus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

