Der Pharmakonzern vollzieht eine grundlegende Transformation mit Filialschließungen und neuer Führungsstrategie unter Sycamore Partners für mehr Flexibilität am Markt.

Walgreens Boots Alliance (WBA) durchläuft aktuell tiefgreifende Veränderungen im komplexen Einzelhandels- und Gesundheitssektor. Der Pharmariese, dessen Aktie am vergangenen Freitag mit 10,23 Euro schloss, verzeichnet eine beunruhigende Jahresentwicklung mit einem Wertverlust von fast 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines Anstiegs von 14,09 Prozent seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit einem Abstand von mehr als 49 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 20,11 Euro.

Die jüngsten Entwicklungen umfassen Filialschließungen, Führungswechsel und eine bedeutende Übernahme, die alle auf eine grundlegende Neuausrichtung des Unternehmens hindeuten. Als Teil einer Strategie zur Verschlankung der Geschäftstätigkeit hat Walgreens die Schließung von 14 Filialen in Connecticut und Massachusetts bis Ende April angekündigt. Betroffene Standorte in Connecticut sind Milford, Middletown, Waterbury, Hartford und New Haven. In Massachusetts werden Filialen in Dorchester, Cambridge, Easthampton, Fairhaven, Haverhill, Marlborough, Methuen, Norton und West Springfield geschlossen. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Initiative, in den nächsten drei Jahren 1.200 Filialen zu schließen und Kosten in Höhe von einer Milliarde Dollar einzusparen. Kunden, die von den Schließungen betroffen sind, erhalten Benachrichtigungen und können Rezepte 90 Tage lang kostenlos liefern lassen.

Übernahme durch Sycamore Partners und neue strategische Ausrichtung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Walgreens Boots Alliance ?

In einer wegweisenden Entwicklung hat Walgreens Boots Alliance einer Übernahme durch die Private-Equity-Firma Sycamore Partners für rund 10 Milliarden Dollar zugestimmt. Diese Transaktion soll dem Unternehmen größere Flexibilität bei der Umstrukturierung und Verbesserung seiner Geschäftstätigkeit abseits der Aufmerksamkeit der öffentlichen Märkte verschaffen. Das Geschäft bewertet Walgreens einschließlich Schulden mit fast 24 Milliarden Dollar und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Stefano Pessina, der Executive Chairman von Walgreens Boots Alliance, wird nach der Übernahme durch Sycamore Partners seinen Anteil am Unternehmen auf etwa 30 Prozent nahezu verdoppeln. Pessinas verstärktes Engagement unterstreicht eine strategische Verschiebung, die möglicherweise den Verkauf oder die Umstrukturierung von Boots, der britischen Apothekenkette unter dem Dach von Walgreens, einschließt. Der technische Indikator RSI liegt mit einem Wert von 25,0 im überverkauften Bereich, was auf ein mögliches Ende der Abwärtsbewegung hindeuten könnte.

Diese Neuausrichtung spiegelt ein breiter angelegtes Bestreben wider, die angehäuften Schulden des Unternehmens zu bewältigen und die unbefriedigende Leistung in bestimmten Märkten zu verbessern. Walgreens Boots Alliance steht weiterhin vor Herausforderungen, darunter ein sinkender Marktwert und der verstärkte Wettbewerb durch Online-Händler und andere Apothekenketten. Die jüngsten strategischen Entscheidungen sind Teil einer konzertierten Anstrengung, die Position des Unternehmens in einem sich schnell verändernden Markt wiederzubeleben.

Anzeige

Walgreens Boots Alliance-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Walgreens Boots Alliance-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Walgreens Boots Alliance-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Walgreens Boots Alliance-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Walgreens Boots Alliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...