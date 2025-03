Der japanische Yen driftet am Montag zum dritten Mal in Folge gegenüber dem USD nach unten - Schwächere japanische PMIs und ein positiver Risikoton scheinen den sicheren Hafen JPY zu belasten. - Die divergierenden Erwartungen an die Geldpolitik von BoJ und Fed könnten weitere Gewinne für USD/JPY begrenzen. - Der japanische Yen (JPY) bleibt während ...

