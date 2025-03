von Patrick Gunti Moneycab.com. Frau Biçer, GoMore ist in der Schweiz im Herbst 2021 gestartet. Wo steht die CarSharing-Plattform heute? Burcu Biçer: GoMore hat sich in der Schweiz seit dem Start im Jahr 2021 schnell etabliert und verzeichnet seither ein starkes Wachstum. Wir haben bereits eine solide Nutzerbasis aufgebaut und sind auf dem besten Weg, P2P-Carsharing zu einer der bevorzugten Mobilitätslösungen in der Schweiz zu machen. Unser Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...