Die BP-Aktie konnte in der Vorwoche wieder Boden gut machen. Unterstützt wurde diese Entwicklung auch von der Meldung, wonach der Energieriese knapp eine Milliarde Dollar durch den Verkauf der Beteiligung von 25 Prozent an BP Pipelines einnehmen wird. Die Transaktion passt zu BPs Plänen, durch Asset-Verkäufe knapp 20 Milliarden Dollar zu erzielen.Indes haben sich die Ölpreise am Freitag nach der Erholung der vorangegangene Tage nur wenig bewegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im ...

