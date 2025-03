Vancouver, BC - 24. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner, Kondor AI PLC ("Kondor"), und Ora Technology PLC ("Ora"), sich auf die Bedingungen eines empfohlenen Angebots zum Erwerb aller Aktien geeinigt haben, im Rahmen dessen Kondor mehr als 50 % des gesamten ausgegebenen Stammkapitals von Ora erwerben wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu schaffen und den Wert für Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen zu steigern.

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Angebots erhält jeder Aktionär von Ora für jede gehaltene Ora-Aktie 0,9848 neue Kondor-Aktien. Dieses Umtauschverhältnis wurde von den Boards beider Unternehmen vereinbart und spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Wachstum und Innovation in der KI-Branche wider. Die vollständige Ankündigung finden Sie hier.

Strategische Begründung

Die Verbindung von Kondor und Ora wird voraussichtlich erhebliche Vorteile mit sich bringen, darunter:

- Verbessertes Produktportfolio: Die Integration der fortschrittlichen technologischen Lösungen von Ora in das bestehende Angebot von Kondor wird zu einer breiteren Palette von KI-Produkten und -Dienstleistungen führen.

- Marktexpansion: Die Übernahme wird den Eintritt in neue Märkte erleichtern und die Präsenz in bestehenden Märkten durch die Nutzung des kombinierten Fachwissens und der Ressourcen beider Unternehmen stärken.

- Betriebliche Synergien: Die Übernahme wird voraussichtlich zu einer Steigerung der betrieblichen Effizienz, einer Optimierung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen und einer Straffung der Verwaltungsfunktionen führen.

Der CEO von Pioneer, Darcy Taylor, erklärte dazu: "Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem kollektiven Ökosystem von Venture-Partnern dar. Durch die Bündelung ihrer Kräfte sind Kondor und Ora in der Lage, Innovationen im Bereich der KI-Agenten zu beschleunigen, die Marktreichweite zu vergrößern und einen Mehrwert für ihr Angebot an die Kunden zu schaffen. Ich gratuliere beiden Organisationen zu dieser synergetischen Partnerschaft."

Pioneer AI Foundry beauftragt Market Maker

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es ICP Securities Inc. ("ICP") mit der Bereitstellung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen beauftragt hat, einschließlich der Nutzung seines proprietären Algorithmus ICP Premium, gemäß den Richtlinien und Vorschriften der Cboe Canada Inc. und anderer geltender Gesetze. ICP erhält eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD zuzüglich der anfallenden Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit einem Startdatum vom 24. März 2025 unterzeichnet und gilt für vier (4) Monate (die "Anfangslaufzeit") und verlängert sich automatisch um jeweils einen (1) Monat (jeder Monat wird als "Zusatzlaufzeit" bezeichnet), es sei denn, eine der Parteien kündigt sie schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der Anfangslaufzeit oder einer Zusatzlaufzeit. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist ein unabhängiger Geschäftspartner des Unternehmens. Die Market-Making-Tätigkeit von ICP wird in erster Linie dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage der Aktien des Unternehmens auszugleichen. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die ihm beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und kein Dritter wird Gelder oder Wertpapiere für die Market-Making-Aktivitäten bereitstellen.

Über Kondor AI PLC

Das am 1. November 2021 gegründete Unternehmen Kondor AI PLC ist ein visionäres KI-Unternehmen, das auf die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgerichtet ist. Die Aktien des Unternehmens werden im Access-Segment des Wachstumsmarktes der Aquis Stock Exchange unter dem Symbol KNDR gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kondor.ai/

Über Ora Technology PLC

Ora Technology PLC ist ein Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen in verschiedenen Bereichen spezialisiert hat. Ora ist für sein Engagement für Exzellenz und seinen zukunftsorientierten Ansatz bekannt und hat sich als wichtiger Akteur in der Technologiebranche etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://plc.oracarbon.com/

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein "Agentic AI Venture Builder" der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

