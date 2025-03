NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen des Versorgers hätten mehr Klarheit bezüglich der Kapitalausschüttungspolitik geschaffen, schrieb Analyst Ahmed Farman in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dank möglicher Investitionskürzungen und Veräußerungen bei Windkraftanlagen in Küstengewässern erwartet er bis 2027 weitere Aktienrückkäufe im Wert von 2,5 Milliarden Euro - diese könnten im Idealfall sogar 4 Milliarden Euro erreichen. RWE ist Farmans bevorzugter Wert im Bereich Erneuerbare Energien./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 22:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2025 / 22:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129