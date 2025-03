NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe für die deutschen Premium-Autobauer optimistisch, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Bei BMW und Mercedes-Benz vertraue er auf die Zukunftsfähigkeit und habe daher die Kursziele trotz der wegen Zollrisiken gesenkten Schätzungen angehoben. Houchois bevorzugt allerdings die Münchener gegenüber den Stuttgartern. Er verweist bei BMW auf die frühere Auslieferung der sogenannten "Neuen Klasse" Ende 2025 gegenüber der traditionelleren, auf 2027 ausgerichteten Modellerneuerung bei Mercedes-Benz./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 15:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2025 / 15:56 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000