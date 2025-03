Zürich - Am Devisenmarkt kommt es zum Wochenstart zunächst nicht zu grösseren Bewegungen. Mit Kursen von zuletzt 0,9569 Franken bewegt sich der Euro in etwa auf dem Niveau, das er am Freitagmorgen hatte. Das Dollar/Franken-Paar tritt mit 0,8830 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle und auch zum Euro notiert der US-Dollar mit 1,0841 nur minimal höher als am Freitagmorgen. In der vergangenen Woche waren mit den zahleichen Notenbanksitzungen etwa ...

