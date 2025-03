© Foto: Fabian Strauch - dpa

Der Hedgefonds Elliott ist bei dem deutschen Stromkonzern RWE eingestiegen und macht jetzt kräftig Druck. Was ist da los?Der aktivistische Hedgefonds Elliott hat einen Anteil von nahezu 5 Prozent an RWE erworben, wie am frühen Montag bekannt gegeben wurde. Nun macht die von dem Milliardär Paul Singer gegründete Firma Druck, dass der deutschen Energiekonzern sein Aktienrückkaufprogramm deutlich erweitert. Diese Forderung folgt auf die Ankündigung von RWE, das Investitionsprogramm bis 2030 um 10 Milliarden Euro zu kürzen und gleichzeitig ehrgeizigere Renditeziele für seine Projekte festzulegen - ein Schritt, den Elliott begrüßt. "Wir teilen jedoch die Enttäuschung des Marktes über den Mangel …