FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach einer dreitägigen Verlustserie am Montag gut erholt in die neue Woche gestartet. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,76 Prozent auf 23.065,35 Punkte. Damit setzte er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie, die trotz des jüngsten Kursrückgangs gehalten hatte, weiter nach oben ab.

Der MDax, der die Aktien der mittelgroßen Unternehmen enthält, gewann 0,86 Prozent auf 29.029,70 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent bergauf. Im Fokus standen neben einem Gerichtsurteil gegen Bayer einige Änderungen in den deutschen Aktienindizes.

Am vergangenen Dienstag hatte der Dax mit 23.476 Punkten ganz knapp ein weiteres Rekordhoch erreicht - noch vor dem Bundestagsbeschluss zu den nötigen Grundgesetz-Änderungen für das historische Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Jahresbeginn hatten sich anschließend aber zu wenig neue Käufer gefunden, und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Am Freitag segnete dann - ebenfalls wie erwartet - der Bundesrat die Grundgesetz-Änderungen ab.

Während die Bayer-Aktien nach einem negativen Glyphosat-Urteil in den USA unter Druck gerieten, legten SAP -Aktien deutlich zu./gl/mis

