Düsseldorf, Deutschland, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der Frühling ist da und mit ihm kommt die Lust auf Abenteuer unter freiem Himmel. Ob beim Camping, im Garten oder bei Ausflügen in die Natur: Wer dabei unabhängig unterwegs sein will, braucht Energie, die mitzieht. Da kommen die Spring Sale Angebote von Jackery (https://de.jackery.com/) wie gerufen. Damit können Outdoor-Fans die Freiheit des Frühlings ganz ohne Steckdose genießen - und beim Einkauf bis zu 51 Prozent sparen. Die Aktion bei Amazon läuft vom 25. bis 31. März 2025.Auch Neuheiten frühlingshaft reduziertDie kürzlich vorgestellte Explorer 2000 v2 (https://www.amazon.de/dp/B0DSK8DN8N) ist die derzeit leichteste 2-kWh-Powerstation mit LiFePO4-Akku auf dem Markt. Sie ist 41 Prozent kleiner und 36 Prozent leichter als vergleichbare Modelle - besonders mobil, leistungsstark und jetzt auch besonders günstig. Um 31 Prozent reduziert, kostet der kompakte Stromspeicher mit 2042 Wh Kapazität und 2200 Watt Leistung im Aktionszeitraum nur 1.099 Euro. Dank neuartiger CTB-Technologie und KI-gestütztem Akkuschutz ist die Explorer 2000 v2 besonders robust und ein treuer Begleiter für energiegeladene Outdoor-Abenteuer. Im Set mit dem 200 Watt SolarSaga Panel ruft Jackery während der Spring Deals dank 36 Prozent Nachlass nur 1.399 Euro auf.Wer es kleiner mag, greift zur Jackery Explorer 1000 v2 (https://www.amazon.de/dp/B0DB1T34X5?psc=1): Die kompakte LiFePO4-Powerstation bietet mit 1070 Wh Kapazität, 1500 W Leistung und bidirektionalem Wechselrichter Freiheit pur. Dank ultraschneller Notfall-Ladung ist sie in nur einer Stunde voll aufgeladen. Der Preis ist während der Spring Deals um 35 Prozent reduziert. So schmälert der Kauf das Portemonnaie nicht um 999 Euro, sondern nur um 649 Euro. In Verbindung mit einem Solarpanel verwandelt sich der Explorer in den Jackery Solargenerator 1000 v2. Mit 100 Watt SolarSaga Panel kostet die energiereiche Kombi statt 1.299 Euro nur 759,99 Euro. 41 Prozent Nachlass sind beim Kauf des Sets drin. Noch mehr Frühlingsrabatt gibt es mit dem 200 Watt SolarSaga Panel: Hier lassen sich 44 Prozent sparen, sodass der Preis statt 1.699 Euro nur 949 Euro beträgt.Den größten Rabatt gibt es auf die Jackery Explorer 500 (https://www.amazon.de/dp/B08RNMX123?psc=1), die im Amazon Spring Sale für nur 324,89 Euro statt 659,99 Euro zu haben ist. Damit ist der Preis um mehr als die Hälfte reduziert. Mit 518 Wh versorgt die Explorer 500 mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie. Um die ersten Sonnenstrahlen des Jahres optimal zu nutzen, kann sie mit dem passenden Solarpanel kombiniert werden. Die Explorer 500 und das SolarSaga 100W Panel sind im Set ebenfalls rund 50 Prozent günstiger. Zusammen kosten sie im Aktionszeitraum nur 474,99 Euro statt 945,99 Euro.