So startet der DAX in die neue Woche und das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Kann endlich die Erholung beginnen? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von RWE, Bayer, SAP und Munich Re. Der DAX ist nach einer dreitägigen Verlustserie am Montag gut erholt in die neue Woche gestartet. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,76 Prozent auf 23.065,35 Punkte. Damit setzte er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen ...

