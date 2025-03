Der britische Luxuskonzern übertrifft Quartalsprognosen trotz Umsatzrückgang und implementiert die 'Burberry Forward'-Initiative unter neuem CEO zur Markenstärkung.

Die britische Luxusmarke Burberry navigiert durch ein komplexes Marktumfeld und arbeitet an der Revitalisierung ihrer Marktposition und finanziellen Performance. Die jüngsten Entwicklungen deuten auf eine vorsichtig optimistische Perspektive hin, während die Aktie aktuell bei 10,02 € notiert und innerhalb des letzten Monats einen deutlichen Rückgang von 21,69% verzeichnet hat.

Im dritten Quartal zum 28. Dezember 2024 meldete Burberry einen Rückgang der vergleichbaren Filialumsätze um 4%, was die Analystenerwartungen eines Rückgangs um 12% übertraf. Diese Performance wurde durch einen Umsatzanstieg von 4% in Amerika unterstützt, der auf die Wiedereröffnung des renovierten Flagship-Stores in New York zurückzuführen ist. Im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnete das Unternehmen hingegen einen Umsatzrückgang von 9%, was die anhaltenden Herausforderungen in diesen Schlüsselmärkten widerspiegelt.

Die "Burberry Forward"-Strategie

Unter der Führung von CEO Joshua Schulman, der im Juli 2024 zum Unternehmen stieß, hat Burberry die "Burberry Forward"-Strategie eingeführt. Diese Initiative betont das Erbe der Marke und konzentriert sich auf Kernprodukte wie Trenchcoats und Kaschmirschals. Die Strategie zielt darauf ab, die Attraktivität der Marke zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Trotz dieser Bemühungen spiegelt der aktuelle Aktienkurs, der 31,98% unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,73 € liegt, die anhaltenden Herausforderungen wider.

Der Luxusmarkt, insbesondere in Asien, bleibt volatil, und das breitere wirtschaftliche Umfeld beeinflusst weiterhin das Konsumverhalten. Dennoch positioniert Burberrys strategischer Fokus auf ikonische Produkte und betriebliche Effizienz das Unternehmen, um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Interessanterweise liegt der Kurs aktuell 47,35% über dem 52-Wochen-Tief von 6,80 €, was trotz des Jahresverlusts von 14,90% auf eine gewisse Erholung von früheren Tiefständen hindeutet.

Jüngste Modeschauen, die das historische Erbe des Unternehmens betonen, haben in der Branche positive Resonanz gefunden und könnten zur langfristigen Markenstärkung beitragen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob die eingeleiteten Maßnahmen ausreichen, um die Position im hart umkämpften Luxusmarkt zu festigen und die negative Kursentwicklung der letzten 12 Monate (-29,14%) umzukehren.

