DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im März an Stärke

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im März verstärkt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 50,9 von 50,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Damit hat sich das Wachstum zwar zum dritten Mal in Folge leicht beschleunigt, es fiel aber im historischen Vergleich abermals nur moderat aus. Rückenwind ging vor allem vom verarbeitenden Gewerbe aus, wo die Produktion so kräftig gesteigert wurde wie seit drei Jahren nicht mehr. Im Gegensatz dazu verlor der Servicesektor aber an Fahrt.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 48,3 von 46,5 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 47,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 50,2 von 51,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,5 gelautet.

Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, sprach von einer "angenehmen Überraschung" und verwies insbesondere auf das verarbeitende Gewerbe, das zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder Produktionszuwächse verzeichnen konnte. "Das kam nicht aus heiterem Himmel, denn der entsprechende Index steigt seit sechs Monaten fast durchgehend an", sagte der Experte. "Dies könnte mit dem Importboom aus den USA zusammenhängen, wo Unternehmen sich verstärkt mit Waren aus dem Ausland eingedeckt haben, um den drohenden Zöllen zuvorzukommen. Falls dies der Fall ist, dürften wir einen Rückschlag erleben, sobald diese Zölle in Kraft treten."

Positiv zu vermerken sei, dass das kürzlich von beiden Parlamentskammern verabschiedete massive Infrastruktur- und Verteidigungspaket Deutschlands der verarbeitenden Industrie schon in naher Zukunft einen moderaten Schub verleihen könnte, ergänzte de la Rubia. Denn das Paket sollte helfen, das dringend benötigte Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zurückzubringen."

March 24, 2025 04:45 ET (08:45 GMT)

