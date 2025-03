© Foto: Christian Schultz/dpa

Novo Nordisk verliert die Hälfte seines Börsenwerts, nachdem schlechte Ergebnisse des Adipositas-Medikaments CagriSema die Hoffnungen der Anleger zerstörte.Novo Nordisk galt lange als Vorreiter in der Adipositas-Therapie. Doch nun sorgt das vielversprechende Medikament CagriSema für Enttäuschung an den Märkten. Jüngste Studienergebnisse haben erhebliche Zweifel an der Überlegenheit des neuen Wirkstoffs aufkommen lassen - mit drastischen Folgen für den Aktienkurs des dänischen Pharmaunternehmens. Kurssturz nach Studienergebnissen Die Aktie von Novo Nordisk hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren und liegt nun fast 50 Prozent unter ihrem Hoch aus dem Jahr 2024. Ausschlaggebend …