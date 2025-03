FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihre Erholung am Montag bis an ihren kurzfristigen Abwärtstrend ausgebaut. Vom Tief seit Jahresanfang vor sieben Tagen zogen sie inzwischen wieder fast 10 Prozent an und sind aktuell - gemessen an der Marktkapitalisierung - das wertvollste Unternehmen Europas. Dabei profitieren die Walldorfer von der anhaltenden Schwäche des bisherigen Primus Novo Nordisk seit Mitte 2024.

SAP ist an der Börse nun wieder 314 Milliarden Euro wert, während der dänische Pharmakonzern umgerechnet noch auf rund 310 Milliarden Euro kommt.

Die Novo-Nordisk-Papiere haben damit seit dem Rekordhoch vergangenen Juni rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Ein guter Teil der vom Geschäftserfolg mit GLP-1-Abnehmmedikamenten getriebenen Kursrally ist damit dahin. Vom Boom mit der Abnehmspritze wollen immer mehr Konkurrenten profitieren. Zudem hatte Novo in der jüngeren Vergangenheit auch mit Studiendaten zu einem geplanten Abnehmmittel die teils sehr hohen Erwartungen verfehlt. An diesem Montag nun stampfte der Analyst Naresh Chouhan von Intron Health sein Kursziel für Novo Nordisk von 880 auf 460 dänische Kronen ein und drehte die Einstufung der Aktien in der Folge von "Buy" auf "Sell".

Die SAP-Aktien kamen zuletzt zwar nach einer Kursverdoppelung binnen rund eines Jahres etwas zurück von ihrem Mitte Februar erreichten Rekordhoch bei gut 283 Euro, fingen sich in den vergangenen Tagen aber wieder. Die Aktie profitiert schon länger einer offenbar erfolgreichen Umsetzung der Cloud-Strategie des Konzerns, also der Umstellung des Geschäftsmodells vom traditionellen Verkauf von Software-Lizenzen hin zu einer Art Vermietung über die Cloud. Hinzu kommt jede Menge Fantasie durch das Theme Künstliche Intelligenz./ag/mis/nas

DE0007164600, DK0062498333, DK0062498333