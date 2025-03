DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft gewinnt im März etwas an Dynamik

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft hat im März zwar zum dritten Mal in Folge Wachstum verzeichnet, insgesamt ging es aber erneut nur mit Trippelschritten aufwärts. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 50,4 Zähler von 50,2 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,7 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 48,7 Punkte von 47,6 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 48,2 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor sank auf 50,4 Punkte von 50,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Wert von 51,0 Punkten erwartet.

Deutschland befand sich weiter im Aufwind und vermeldete - nicht zuletzt dank der neuerlichen Ausweitung der Industrieproduktion - das stärkste Wirtschaftswachstum seit zehn Monaten. Frankreichs Wirtschaft schrumpfte hingegen den siebten Monat in Folge, allerdings nicht mehr ganz so stark wie im Februar. In den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern ging es zum 15. Mal hintereinander und auch erneut solide aufwärts.

"Pünktlich zum Frühlingsbeginn können wir vielleicht die ersten grünen Triebe in der Industrie sehen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Zwar handelt es sich nur um einen einzigen Monatswert, aber es ist dennoch bemerkenswert, dass die Hersteller ihre Produktion zum ersten Mal seit März 2023 ausgeweitet haben. Ermutigend ist auch, dass der Indexwert drei Monate in Folge gestiegen ist. Dies wird durch einen deutlich schwächeren Rückgang bei den Auftragseingängen und der Beschäftigung ergänzt."

