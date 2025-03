www.bernecker.info

www.youtube.com/BerneckerTV

Damit befindet man sich in Gesellschaft mit dem Rüstungselektronik-Spezialist HENSOLDT, der vor zwei Jahren in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen wurde. Neben RENK steigen außerdem der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker FLATEXDEGIRO vom SDAX in den MDAX auf. Für diese drei müssen HYPOPORT, SCHOTT PHARMA und SILTRONIC ihre Plätze räumen und finden sich fortan im SDAX. Änderungen im DAX gibt es hingegen keine.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: