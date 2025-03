Wie fast alle Autobauer kämpft auch die Volkswagen-Tochter Audi mit großen Problemen. Die jüngsten Geschäftszahlen für 2024 sind enttäuschend ausgefallen, dazu verschlingt die Elektrifizierung viel Geld und verläuft schleppender als gedacht. Doch nun gibt es einen Lichtblick: Vorstandschef Gernot Döllner verspricht einen Stromer in der Größenordnung des A3.Audi will schon 2026 ein neues Elektroauto im Kompaktsegment auf die Straße bringen. Der Stromer soll am Stammsitz Ingolstadt vom Band laufen. ...

