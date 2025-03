München (ots) -Prominenter Neuzugang beim SAP SuccessFactors-Experten B-4run: Stefan Schüßler, langjähriger Business Development Manager für Human Capital Management (HCM) bei SAP, zieht in den Aufsichtsrat des Transformations- und Implementierungsspezialisten ein. Schüßler folgt auf Prof. Dr. Markus Pflügl, der jetzt dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft B-4it AG vorsitzt. Pflügls Position im Kontrollgremium der B-4run GmbH übernimmt das langjährige Aufsichtsratsmitglied Dr. Jochen Wiechen."Stefan Schüßler ist ein branchenweit anerkannter Experte und Visionär, der uns seit vielen Jahren begleitet. Mit ihm gewinnen wir einen Brückenbauer zwischen Technologie und HR-Praxis", freut sich B-4run-Geschäftsführer Thomas Rockstroh über den prominenten Neuzugang. "Wer ihn jüngst auf unserer Jahresveranstaltung als Redner erlebt hat, kann bestätigen, dass Stefan Schüßler im besten Sinne des Wortes ein Überzeugungstäter ist", ergänzt Oliver Back, Vorstand der B-4it AG.Neben Stefan Schüßler und dem ehemaligen Intershop-CEO Dr. Jochen Wiechen gehört weiterhin Dirk Hakenes dem Aufsichtsrat an. Der bisherige AR-Vorsitzende der B-4run GmbH, Prof. Dr. Markus Pflüg, ist jüngst von den Aktionären der B-4it AG bis 2030 zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats (https://b-4it.ag/prof-dr-markus-pflugl-ubernimmt-aufsichtsratsvorsitz-der-b-4it-ag/) des international tätigen Beratungsunternehmens gewählt worden.Stefan Schüßler: Vom Quereinsteiger zum SAP-UrgesteinDer neue B-4run-Aufsichtsrat Stefan Schüßler blickt auf eine ebenso ungewöhnliche wie beeindruckende Karriere zurück: Nach dem Studium der Informationswissenschaften in Germanistik startete er vor 30 Jahren bei der SAP - zunächst in der HCM-Entwicklung, später als Cloud Transformation Strategist und Business Development Manager. Schüßler hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, stets zwischen der SAP-Technologie-Roadmap und den Kundenbedürfnissen zu vermitteln: "Technologie muss den Menschen unterstützen und helfen, Probleme zu lösen und Komplexität zu reduzieren.""Damit passt Stefan Schüßler perfekt zu unserer DNA", so B-4run-Geschäftsführer Thomas Rockstroh. "Unser Fokus liegt darauf, die spezifischen Herausforderungen unserer Kunden im HR-Umfeld zu verstehen und durch den intelligenten Einsatz von SAP SuccessFactors echte Mehrwerte zu schaffen."Über die B-4run GmbH - www.b-4run.deDie B-4run GmbH ist spezialisiert auf die Implementierung und Optimierung von SAP SuccessFactors. Kernaufgabe ist die Optimierung und Digitalisierung von HR-Prozessen und deren Integration in individuell angepasste und entwickelte HR-Lösungen von SAP. Das Unternehmen ist deutschlandweit tätig. Die B-4run GmbH ist eine eigenständige und unabhängige Tochter der B-4it AG, die als Beratungsunternehmen Brücken zwischen HR und IT baut.Pressekontakt:Weitere Informationen:B-4run GmbHSteinerstraße 15 / Haus A81369 Müncheninfo@b-4run.dePressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungMobil: +49 (0)177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: B-4run GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169383/5997289