Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Kursauschläge am Montag in engen Spannen. So hat sich der Kurs des Euro nach seinen jüngsten Verlusten wieder stabilisiert und wird kurz vor dem Mittag für 1,0845 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa auf dem Niveau vom Frühhandel und leicht höher als am Freitagabend. Am Freitag hatten schwache Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone den Euro etwas belastet. Derweil ist der Euro zum Franken im Laufe des ...

