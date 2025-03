Bayer kommt in der Rechtsstreitigkeit rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup weiterhin nicht zur Ruhe: Ein neues Urteil in Georgia über 2 Mrd. EUR ließ die Aktie um 7?% fallen - trotz der klaren Absicht des Unternehmens, in Berufung zu gehen, sowie seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Urteil. Bayer verweist auf die Sicherheit von Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung und auf widersprüchliche wissenschaftliche Bewertungen internationaler Regulierungsbehörden wie der US-Umweltbehörde (EPA) und europäischer Stellen. Mit einem Erfolg in 17 von 25 Prozessen und einer Historie, in der zugesprochene Schadensersatzzahlungen teils um bis zu 90?% reduziert wurden, könnte sich ein möglicher finaler Vergleich bei näherungsweise 200 Mio. EUR einpendeln. Trotz früherer Unterschätzungen des Roundup-Risikos verfolgt CEO Bill Anderson das Ziel, die Rechtsstreitigkeiten bis 2026 zu beenden - möglicherweise durch eine Klärung vor dem Obersten Gerichtshof der USA (Supreme Court). Eine erfolgreiche Lösung könnte erheblichen Wert freisetzen und eine Kursrally auslösen - gestützt durch eine Höherbewertung der Aktie (Re-Rating), Multiple-Ausweitung und verbesserte Fundamentaldaten, da der juristische Druck nachlässt. Trotz verbleibender Risiken sehen die Analysten von mwb research den Großteil der Abwärtsrisiken bereits eingepreist und erkennen langfristig attraktives Aufwärtspotenzial. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG