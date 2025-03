Der dänische Pharmakonzern investiert bis zu 2 Milliarden US-Dollar in ein neuartiges Dreifach-Wirkstoff-Medikament gegen Fettleibigkeit mit beeindruckenden klinischen Ergebnissen.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen exklusiven Lizenzvertrag mit dem chinesischen Unternehmen The United Bio-Technology (Hengqin) Co. unterzeichnet. Für bis zu 2 Milliarden US-Dollar sichert sich der Pharmariese die weltweiten Rechte an einem vielversprechenden Medikament zur Gewichtsreduktion und Behandlung von Adipositas. Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung von 200 Millionen Dollar sowie potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 1,8 Milliarden Dollar und gestaffelte Lizenzgebühren. Das als UBT251 bezeichnete Medikament befindet sich derzeit in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung und zielt auf drei verschiedene Hormone ab: GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1), GIP (Glucose-dependent Insulinotropic Peptide) und Glucagon. Es wird nicht nur für die Behandlung von Fettleibigkeit entwickelt, sondern auch für Typ-2-Diabetes und andere Erkrankungen wie Stoffwechsel-assoziierte Fettleber und chronische Nierenerkrankungen. Der Vertrag gewährt Novo Nordisk die exklusiven Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsrechte weltweit, mit Ausnahme des chinesischen Festlandes, Hongkong, Macau und Taiwan, wo The United Laboratories die Rechte behält.

Vielversprechende Studienergebnisse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Novo Nordisk ?

In einer kürzlich abgeschlossenen Phase-1b-Studie in China zeigte UBT251 beeindruckende Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion. In der höchsten Dosierungsgruppe verzeichneten die Teilnehmer eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 15,1 Prozent nach zwölf Wochen, während die Placebo-Gruppe im gleichen Zeitraum 1,5 Prozent an Gewicht zunahm. Die Sicherheitsprofile entsprachen den für Inkretinbasierte Therapien typischen Merkmalen, wobei die häufigsten Nebenwirkungen den Magen-Darm-Trakt betrafen und überwiegend mild bis moderat ausfielen. Die Studie umfasste 36 Patienten in drei verschiedenen Dosierungsgruppen, die das Medikament einmal wöchentlich über einen Zeitraum von zwölf Wochen erhielten. Bereits jetzt hat das Unternehmen eine Phase-2-Studie für UBT251 bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas in China eingeleitet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen. Dieser strategische Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Novo Nordisk gerade seinen Status als wertvollstes Unternehmen Europas eingebüßt hat und seine Position im wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente weiter stärken möchte.

Anzeige

Novo Nordisk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novo Nordisk-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Novo Nordisk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novo Nordisk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novo Nordisk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...