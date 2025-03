NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Analyst Luca Solca reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzung für das organische Wachstum der Sparte Mode & Leder. Auch die Messlatte für das Wachstum des Luxusgüterherstellers aus eigener Kraft auf Konzernebene nahm der Experte zurück. Gleichwohl bleibe LVMH ein Qualitätsanker in der Branche./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 18:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121014