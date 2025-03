NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einem Investorentreffen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die meisten daran beteiligten Anleger dürften von dem klaren Fokus der Münchener angetan gewesen sein, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die anstehende Modellpalette "Neue Klasse" des Autobauers, die von Ende dieses Jahres bis Ende 2027 die Markteinführung von insgesamt rund 40 neuen Fahrzeugmodellen umfasse./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 00:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 05:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003