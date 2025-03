München, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) -Rückblick auf die Globalisierungsentwicklung des Vast Ocean PlanChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente und kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, hat am 21. März in Deutschland seine Marken CHANG-AN, DEEPAL und AVATR auf dem europäischen Markt eingeführt. Dies fiel mit dem 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der EU zusammen und markiert eine neue Phase seines "Vast Ocean Plan". Der Dubhe-Plan 2.0 und das globale F&E-System des Unternehmens zielen darauf ab, die technologische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Innovation im Bereich der intelligenten Mobilität voranzutreiben und gleichzeitig die Präsenz in Europa zu verstärken und die Lokalisierungsstrategie zu beschleunigen.Seit dem Start des "Vast Ocean Plan" im April 2023 hat sich die globale Strategie von ChangAn gewandelt. Das Unternehmen hat seinen internationalen Einfluss durch eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erweitert. Das Unternehmen führte im November 2023 eine Markeneinführung in Südostasien durch, gefolgt von Markeneinführungen in Lateinamerika und im Nahen Osten sowie Afrika Mitte 2024. Im September 2024 gründete das Unternehmen eine deutsche Tochtergesellschaft, um seine europäische Präsenz zu stärken.ChangAn verfügt über mehrere Produktionsstätten in China und im asiatisch-pazifischen Raum, eine weltweite Forschungs- und Entwicklungspräsenz in 10 Ländern und ein Team von 18.000 Experten. Das ausgedehnte Netz von Niederlassungen, Fabriken, Händlern und Servicepersonal unterstützt sein internationales Wachstum und die Zusammenarbeit.Als Ergebnis dieser Bemühungen haben die Verkäufe von ChangAn in Übersee ein bemerkenswertes Wachstum erfahren. Im Jahr 2024 erreichte der internationale Absatz des Unternehmens 536.196 Fahrzeuge, ein Plus von 49,6 % gegenüber dem Vorjahr, und im Januar 2025 lag der Absatz bei 62.016 Fahrzeugen, was einer Steigerung von 10 % entspricht.ChangAn trat 2003 in den europäischen Markt ein und gründete das ChangAn European Design Center, um globale Designtrends zu integrieren und seine internationalen F&E-Fähigkeiten zu verbessern. Mit einem integrierten System, das Forschung, Produktion und Vertrieb umfasst, hat das Unternehmen ein starkes Markenvertrauen aufgebaut. Die europäische Präsenz des Unternehmens stärkt die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und trägt dazu bei, den lokalen Marktbedürfnissen gerecht zu werden, wobei die technischen Zentren eine Schlüsselrolle bei der Innovation spielen und das fortschrittliche Know-how der europäischen Automobilindustrie nutzen.Auch im Jahr 2025 bleibt ChangAn seiner langfristig angelegten und auf Lokalisierung ausgerichteten Strategie treu und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und eine tiefere Marktintegration. Die Expansion nach Europa ermöglicht es ChangAn, die strengen Branchenstandards zu erfüllen und das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Das Unternehmen verbessert die lokale Produktion und die Effizienz der Lieferkette, während es regionsspezifische Modelle einführt, um verschiedene Märkte zu bedienen.Während ChangAn weltweit expandiert, bleibt das Unternehmen der Sicherheit durch strenge Tests und die Einhaltung internationaler Standards verpflichtet. Die Fünf-Sterne-Bewertung des DEEPAL S07 durch Euro NCAP Ende 2023 unterstreicht sein Engagement für Qualität und Sicherheit. Das Unternehmen wendet auch das Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz nach ISO 45001 an, um ein sicheres Betriebsumfeld zu gewährleisten, während es seine Präsenz in Europa und darüber hinaus ausbaut."ChangAn ist ein offenes und kooperatives Unternehmen mit einem klaren Auftrag: nachhaltige Mobilität zu ermöglichen und das Leben der Menschen zu verbessern", sagte Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile. "Auf unserem Weg haben wir immer wieder von Europa gelernt - einem Zentrum der Innovation und Heimat einiger der weltweit führenden Automobilunternehmen."Gemeinsam mit globalen Partnern ist das Unternehmen bestrebt, die kollaborative Innovationsarbeit zu vertiefen und ChangAn zu einer Weltklasse-Marke in der Automobilindustrie aufzubauen.Informationen zu ChangAn AutomobileChangAn ist ein Technologieunternehmen für intelligente und kohlenstoffarme Mobilität mit einem internationalen Designteam von über 915 Experten aus 31 Ländern, verschiedenen Marken wie CHANG-AN, DEEPAL, AVATR und den Joint Ventures ChangAn Ford, ChangAn Mazda und JMC. ChangAn Automobile verfügt über eine große Produktbreite und -vielfalt, die Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge umfasst. Mit erweiterten Fähigkeiten und einer industriellen Modernisierung, die durch technologische Innovationen vorangetrieben wird, setzt sich ChangAn Automobile für nachhaltige Mobilitätsinnovationen ein, um eine Automarke von Weltrang zu werden.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2648106/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2648107/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/europa-wird-ein-neues-strategisches-zentrum-fur-den-vast-ocean-plan-von-changan-automobile-im-zuge-der-beschleunigung-seines-globalen-wachstums-302409193.htmlPressekontakt:wangyh19@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan Automobile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142777/5997560