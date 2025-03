News von Trading-Treff.de Der DAX kann sich nicht entscheiden, ob er über oder unter 23000 notieren soll. Die Wall Street könnte stark in die Woche starten, wir haben wieder spannende Aktien zum Wochenstart für Sie analysiert. DAX und die 23000 bleiben spannend In der Vorwoche konnte der DAX per Saldo die Wall Street nicht mehr dominieren und fiel vor allem durch den Verfallstag am Freitag ausgelöst, wieder unter 23.000 Punkte zurück. Dabei wurde ...

