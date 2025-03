Berlin - Die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali mahnt zu mehr Haltung gegen Rassismus. "In meiner Heimat Deutschland gibt es leider eine Menge Menschen, die täglich ausgrenzt und diskriminiert werden", sagte Hayali der "Augsburger Allgemeinen". Das sei ein Zustand, den sie nicht akzeptieren wolle.Obwohl die Journalistin, die unter anderem das "Heute-Journal" moderiert, bei vielen Themen neutral bleiben muss, bezieht sie selbst Haltung gegenüber Rassismus: "Warum soll ich denn bitte zu Rassismus neutral sein? Das hat doch nichts mit Meinung zu tun."Hayali sprach auch über ihre eigenen Rassismuserfahrungen bei ihrer Arbeit im ZDF: "Der, der es gewusst hatte, war Claus Kleber. Er meinte, wenn du hier anfängst, zieh dich warm an, es wird eine Welle von Hass auf dich zukommen - der ausländische Name reicht." Sie habe damals gedacht: "Was redet der Mann? Aber er hatte Recht, mit der großen Öffentlichkeit gingen die Hass-Attacken los", so Hayali.Zu ihrer Arbeit als Moderatorin sagte sie: "Ich bin Journalistin, ich muss und will niemanden überzeugen. Ich stelle Fragen, mich interessieren die Antworten." Aber gerade bei Interviews mit der AfD habe sie Schwierigkeiten: "Bei der AfD kommt unter anderem erschwerend dazu, dass sie eine Art Kunstform entwickelt hat, in Interviews wirklich auf gar nichts zu antworten oder eigene Fakten verkaufen zu wollen."Herausfordernd sei dies, weil nicht alles komplett falsch sei, aber halt auch nicht wirklich richtig. "Da kommt man als Fragesteller, der ja auch an realistischen und nicht nationalistischen Lösungen interessiert ist, irgendwann nicht mehr mit dem Geraderücken hinterher", sagte die Journalistin.