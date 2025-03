© Foto: Uwe Anspach/dpa

Softwareunternehmen SAP hat am Montag das dänische Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk als größtes europäisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung abgelöst.Softwareunternehmen SAP hat am Montag das dänische Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk als größtes europäisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung abgelöst. Der deutscheTech-Konzern ist an der Börse inzwischen 314 Milliarden Euro wert, und überholt Novo Nordisk, das umgerechnet noch auf rund 310 Milliarden Euro kommt. Die Aktien von SAP sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dies ist zum Teil auf die Hoffnung zurückzuführen, dass das Cloud-Geschäft des Unternehmens von den jüngsten Investitionen in generative künstliche …